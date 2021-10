Pravna mreža: Podcenjujoč odnos IJS do Informacijskega pooblaščenca niža zaupanje v znanost

Ljubljana, 9. oktobra - Na Pravni mreži za varstvo demokracije "ostro nasprotujejo podcenjujočemu odnosu Instituta Jožef Stefan (IJS) do neodvisne in za varstvo človekovih pravic zelo pomembne institucije Informacijskega pooblaščenca", ki ga je pokazal s podelitvijo informacijske limone. Podcenjujoč odnos niža zaupanje javnosti v znanost, so opozorili.