Slovenija v ZN sopobudnica resolucij o zdravem okolju in pravicah starejših

Ljubljana, 9. oktobra - Svet ZN za človekove pravice v Ženevi je na 48. zasedanju v petek na pobudo Slovenije in podobno mislečih držav sprejel resoluciji o pravici do zdravega, čistega in trajnostnega življenjskega okolja ter o pravicah starejših. Obe sta bili sprejeti brez glasu proti, so poudarili na slovenskem zunanjem ministrstvu.