Celje, 9. oktobra - Od petka popoldne pogrešajo 32-letnega Miho Špacapana iz Petrovč. Visok je okoli 185 centimetrov in je močnejše postave. Ima rjave lase in oči. Ko je odšel od doma, je nosil temnejšo trenirko in modro jakno z odsevniki na rokavih. Obut je bil v modre športne copate, so sporočili s Policijske uprave Celje.