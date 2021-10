Bratuškova: Slovenija potrebuje močno socialno-liberalno stranko

Ljubljana, 9. oktobra - Predsednica SAB Alenka Bratušek je na kongresu stranke poudarila, da Slovenija potrebuje močno socialno-liberalno stranko. Ocenjuje, da SAB gradi takšno stranko ob zavedanju, da so temelji za socialno državo uspešno gospodarstvo, zdrave javne finance in javni servis za ljudi. Prepričana je, da imajo vizijo in ljudi, ki bodo delali za državo.