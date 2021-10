SAB s 15 programski izhodišči za močno socialno državo

Ljubljana, 9. oktobra - Na petem kongresu okoli 300 članov SAB obravnava temeljni program stranke z naslovom Prihodnost Slovenije. Dolgoročna programska izhodišča za vodenje države v prihodnjih mandatih so strnili v 15 točkah. Kot so zapisali, si prizadevajo za demokratično in gospodarsko uspešno Slovenijo, ki bo zagotavljala močno socialno državo.