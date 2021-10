Začenja se redno letno zasedanje IMF in Svetovne banke

Washington, 11. oktobra - V Washingtonu se bo danes začelo redno letno zasedanje IMF in Svetovne banke, ki bo trajalo do nedelje. Udeleženci bodo govorili o izzivih ob izhodu iz pandemije novega koronavirusa. Zasedanja, ki bo potekalo tako v živo kot na daljavo, se udeležujeta tudi delegaciji ministrstva za finance in Banke Slovenije.