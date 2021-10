Hudorovac obsojen tudi za drugi rop župnika

Ljubljana, 9. oktobra - Ljubljansko okrožno sodišče je Milenka Hudorovca zaradi januarskega ropa župnika v Rovtah pri Logatcu obsodilo na tri leta in deset mesecev zapora, danes pišejo Dnevnik, Slovenske novice in Večer. Pred slabim mesecem so mu izrekli kazen tri leta zaporne kazni zaradi ropa v Višnji Gori decembra lani. Hudorovac je obakrat trdil, da ni kriv.