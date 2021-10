Newyorške borze končale v rdečem

New York, 8. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice so padle in s tem zmanjšale tedenske dobičke po tem, ko je ameriška vlada objavila septembrske podatke o zaposlovanju. Prejšnji mesec so v ZDA namreč ustvarili polovico manj novih delovnih mest od pričakovanj analitikov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.