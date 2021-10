V koaliciji s pozivi STA k pripravi cenika za storitve, v delu opozicije proti dodatnim pogojem

Ljubljana, 8. oktobra - Poslanci so v nadaljevanju izredne seje DZ o financiranju STA, ki so jo zahtevali v SAB, LMŠ, SD, Levici in poslanski skupini nepovezanih poslancev, ponovili svoj pogled na problematiko. Predlagatelji seje so se zavzemali za to, naj vlada plača javno službo STA po zakonodaji, v koaliciji pa so STA pozvali k določitvi cenika za svoje storitve.