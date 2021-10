Evropske borze neenotno; dražja nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 8. oktobra - Najpomembnejši borzni indeksi v Evropi so se danes gibali v različne smeri. K temu je pripomoglo poročilo o stanju na trgu dela v ZDA, ki je naslikalo neenotno sliko, neugodni pa so podatki o nemškem izvozu, ki ga bremenijo težave v dobavnih verigah in visoke cene surovin.