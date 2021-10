Tonin: Pogovori o predčasnih volitvah možni po sprejetju proračuna in sklenitvi predsedovanja Svetu EU

Ljubljana, 8. oktobra - V NSi so se pripravljeni pogovarjati o predčasnih volitvah pod pogojem, da vlada dokonča predsedovanje Svetu EU in sprejme proračuna za prihodnji leti. Po oceni predsednika NSi Mateja Tonina so predčasne volitve razumna cena za to, da bi tudi v dogovoru z opozicijo pomirili strasti in za državo pomembne projekte izpeljali do konca.