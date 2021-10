Ministri NSi odločeni nadaljevati z začrtanimi projekti

Ljubljana, 8. oktobra - Ministrska ekipa NSi je na današnji novinarski konferenci podčrtala dosedanje dosežke v svojih resorjih, kot so investicije v prometno infrastrukturo, skrb za starejše in modernizacija vojske. Do konca mandata imajo še številne načrte, med katerimi so digitalizacija, uvedba socialne kapice ter plan aktivnosti za gradnjo drugega bloka Neka.