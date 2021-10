Letošnje geslo ob dnevu brezdomstva Ostajamo tukaj

Ljubljana, 10. oktobra - Brezdomstvo je bilo, ostaja in bo še naprej sestavni del naše družbe, brezdomci pa so v času epidemije covida-19 še posebej prizadeti, ob današnjem svetovnem dnevu brezdomstva izpostavljajo v društvu Brezdomni - do ključa. Tudi zato je letošnje geslo ob tem dnevu Ostajamo Tu-kaj.