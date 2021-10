Svetovni dan paliativne in hospic oskrbe izpostavlja pomen enakopravnega dostopa

Ljubljana, 9. oktobra - Svetovni dan paliativne in hospic oskrbe, ki ga obeležujemo danes, izpostavlja pomen enakopravnega dostopa do celostne oskrbe za neozdravljivo bolne in njihove svojce. V svetovnem zavezništvu za paliativno oskrbo pa ob današnjem dnevu poudarjajo tudi pomen prilagajanja oskrbe individualnim potrebam.