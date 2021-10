Dijaki zahtevajo pravico do nemotenega izobraževanja

Ljubljana, 8. oktobra - V Dijaški organizaciji Slovenije (DOS) in Dijaški skupnosti Ljubljane (DSL) ob dogajanju v Ljubljani v tem tednu in napovedi novih protestov izražajo zaskrbljenost glede izvajanja pouka v prihajajočem obdobju. Javnost in odločevalce zato prosijo, da umirijo strasti in dijakom zagotovijo pravico do nemotenega izobraževanja.