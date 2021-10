Tožba zaradi izdaje energetskega soglasja za drugi blok nuklearke; Vrtovec jo obžaluje

Ljubljana, 8. oktobra - Tri okoljevarstvene organizacije so po poročanju 24ur.com zaradi izdaje energetskega dovoljenja za drugi blok nuklearke v Krškem vložile tožbo proti ministrstvoma za infrastrukturo ter okolje in prostor. Menijo, da je bilo dovoljenje izdano nezakonito. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec tožbo obžaluje in ocenjuje, da gre za veliko nagajanje.