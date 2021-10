Na konferenci o trajnostnem razvoju tudi o pandemiji kot priložnosti

Ljubljana, 8. oktobra - Pandemija covida-19 je upočasnila napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030. A obenem predstavlja priložnost, da iz trenutne krize pridemo močnejši in odpornejši na prihodnje krize, so se strinjali sodelujoči na današnji mednarodni konferenci o skladnosti politik za trajnostni razvoj in evropski zeleni dogovor.