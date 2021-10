V delu opozicije za financiranje STA na podlagi zakonov, v koaliciji za bolj natančna pravila

Ljubljana, 8. oktobra - DZ se je na zahtevo velikega dela opozicije sestal na izredni seji, na kateri se je lotil predloga priporočil o tem, naj vlada zagotovi financiranje javne službe STA. Poslanske skupine dela opozicije so poudarile, da to določa že zakonodaja, poslanske skupine koalicije pa so izpostavile, da je treba imeti bolj jasna pravila in tudi nadzor.