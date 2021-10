Svetovni dan ozaveščanja o disleksiji v znamenju opozarjanj na potrebe oseb s specifičnimi učnimi težavami

Ljubljana, 8. oktobra - Društvo Bravo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami ob svetovnem dnevu ozaveščanja o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah opozarja na potrebe oseb s temi težavami. Od danes osnovne in srednje šole ter šole s prilagojenim programom lahko dostopajo do e-knjige Življenjske zgodbe oseb s specifičnimi učnimi težavami.