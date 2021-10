V CD dvojni klavirski koncert Vollmaierja in Bowraina

Ljubljana, 10. oktobra - V Cankarjevem domu (CD) bo drevišnji koncert povezal dva izmed najvidnejših slovenskih pianistov Saša Vollmaierja in Bowraina. Prvi bo predstavil program, nastal med projektoma Vollmaier: Kind of Laibach in Vollmaier: Nietzsche, Bowrain bo izlil "čustva in občutke, ki so v zadnjem letu polnili njegovo praznino", so zapisali v CD.