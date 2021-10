Janša in Plenković možnost krepitve sodelovanja vidita tudi v turizmu

Tuhelj, 8. oktobra - Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so dobri, sta se na turistični konferenci v Tuhelju strinjala premierja držav Janez Janša in Andrej Plenković. Potem ko so Slovenci poleti množično preživljali dopust na Hrvaškem, Janša upa, da bodo Hrvati pozimi napolnili nastanitvene obrate v Sloveniji. Priložnost vidi v skupnih naložbah in programskem sodelovanju.