Odprli tematsko pot od mlina do mlina

Koper, 10. oktobra - Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper in Kmetija Bordon sta v okviru projekta MiR nedavno odprla tematsko pot od mlina do mlina s štirimi točkami miru ter območje opremila s klopmi in informativnimi tablami. V sklopu projekta so med drugim oblikovali tudi turistični vikend paket ribolova z nastanitvijo na turistični kmetiji.