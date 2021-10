Zaradi sanacije brežin od ponedeljka zapora ceste Bovec-Predel

Bovec, 10. oktobra - Na državni cesti Bovec-Predel bo od ponedeljka veljala občasna popolna zapora zaradi sanacije brežin. Direkcija RS za infrastrukturo je zaporo, ki bo trajala do 23. decembra, sprva napovedala že od 1. oktobra, a je prišlo do zamika zaradi slabega vremena. So pa zapore izvajali na italijanski strani Predela zaradi sanacije predora.