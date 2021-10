V velenjskem domu kulture v torek premiera muzikala Vesna

Velenje, 10. oktobra - V Domu kulture Velenje bo v torek premiera muzikala Vesna, ki je nastal v koprodukciji Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda iz Velenja in Festivala Velenje. Gre za osnovnošolsko priredbo klasične zgodbe po filmski uspešnici Mateja Bora iz 60 let minulega stoletja, so sporočili iz osnovne šole, ki letos praznuje 60 let obstoja.