Zagovornik načela enakosti priporočil ukrepe za izboljšanje položaja brezdomcev

Ljubljana, 8. oktobra - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za delo ob svetovnem dnevu brezdomcev, ki ga obeležujemo v nedeljo, priporočil sprejem ukrepov za izboljšanje njihovega položaja in preprečevanje brezdomstva. Brezdomci so zaradi svojega družbenega statusa pogosto diskriminirani in tarče različnih oblik nasilja, je navedel zagovornik.