Ljubljanska borza dopoldne v rdečem

Ljubljana, 8. oktobra - Indeks SBI TOP je uvodoma na Ljubljanski borzi izgubil 0,34 odstotka. Vrednost so izgubile delnice Luke Koper, NLB, Petrola, Zavarovalnice Triglav in Telekoma Slovenija. Slednje so z 1,51-odstotnim znižanjem doživele največji padec. Največ zanimanja je za Krkine delnice, s katerimi je bilo doslej opravljenih za približno 203.000 evrov poslov.