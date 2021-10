V Polički vasi se je med kurjenjem huje opekel 75-letni moški

Maribor, 8. oktobra - V Polički vasi je v četrtek 75-letni moški želel zakuriti v peči na trda goriva. Ker s papirjem in drvmi, ki jih je pripravil, ni uspel zanetiti ognja, je v peč prilil neznano količino nafte. Iz peči je vanj bruhnil ogenj in ga hudo opekel, so sporočili s policijske uprave Maribor.