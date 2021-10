Pošte po svetu danes obeležujejo svoj dan

Maribor, 9. oktobra - Danes je svetovni dan pošte, ki obeležuje spomin na 9. oktober pred 147 leti, ko je bila ustanovljena Svetovna poštna zveza. Na ta dan se tako izpostavlja vlogo pošte v vsakdanjem življenju in njen prispevek k družbenemu in gospodarskemu razvoju, hkrati pa se počasti poštne operaterje in uslužbence ter vse, ki sodelujejo pri dostavi pošte.