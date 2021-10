Pri Straži območje nekdanjih glinokopov preuredili v habitatno učno pot

Straža, 10. oktobra - Občina Straža je degradirano območje glinokopov nekdanje opekarne Zalog preuredila v približno 700-metrsko učno pot Glinokopi Zalog. V in ob opuščenih glinokopih so se namreč v več desetletjih naselile številne živalske in rastlinske vrste, katerih habitate želijo zaščiti in hkrati predstaviti. Za naložbo so odšteli nekaj več kot 120.000 evrov.