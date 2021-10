Policisti iščejo povzročitelja prometne nesreče v Velenju

Prometna nesreča se je zgodila v križišču Jenkove in Prešernove ceste, ko je neznani voznik črnega karavana na prehodu za pešce trčil v mladoletnega pešca in s kraja odpeljal, so sporočili s celjske policijske uprave.

Voznika pozivajo, da se zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče oglasi na Policijski postaji Velenje, očividce pa prosijo, da jim podatke o nesreči sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Velenje (03) 898 61 00 oziroma na telefonsko številko 113.