Azijske borze navzgor

Tokio, 8. oktobra - Azijske borze so danes obarvane zeleno. Za to je poskrbel ameriški senat, ki je v četrtek potrdil dogovor o začasnem podaljšanju dovoljene zgornje meje javnega dolga do decembra in tako preprečil kreditno nesposobnost ZDA, ki je sicer grozila že po 18. oktobru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.