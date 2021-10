Newyorške borze končale v zelenem

New York, 7. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, kar je posledica dejstva, da so v ameriškem kongresu sklenili dogovor o zvišanju meje javnega dolga, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Voditelji demokratov in republikancev v senatu so dosegli dogovor o začasni dvigu zgornje meje dolga do 3. decembra.