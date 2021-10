Ljubljana, 7. oktobra - Svojci pogrešajo 13-letno Violeto Delija iz Ljubljane. Visoka je približno 165 centimetrov, suhe postave, dolgih temnih rjavih las in rjavih oči. Nazadnje je bila oblečena v črne kavbojke in obuta v bele superge Adidas, pri sebi pa je imela črno šolsko torbo. Nazadnje so jo videli v sredo zvečer na območju centra Ljubljane.