Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 10.)

Ljubljana, 7. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je slovenski premier Janeza Janše obtožil Evropsko komisijo, prekoračitve pooblastila in politično zlorabo pravno države. Prav tako so poročale o vrhu EU-Zahodni Balkan in povzele poročanje STA o težavah v proizvodnji novomeškega Revoza.