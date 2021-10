V Nemčiji bodo SPD, Zeleni in FDP pogovore o oblikovanju koalicije nadaljevali v ponedeljek

Berlin, 7. oktobra - Nemški socialdemokrati (SPD), Zeleni in liberalci (FDP) so danes po več kot šestih urah zaključili prvo skupno srečanje o oblikovanju koalicije. Strinjali so se, da bodo pogovore nadaljevali v ponedeljek, konec prihodnjega tedna pa naredili prvo vmesno bilanco, poroča nemška tiskovna agencija dpa.