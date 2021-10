Mirovni inštitut poziva k preiskavi uporabe prisilnih sredstev policije na torkovih protestih

Ljubljana, 7. oktobra - Mirovni inštitut poziva varuha človekovih pravic, naj v okviru svojih pooblastil preišče uporabo prisilnih sredstev policije na torkovem protestu v Ljubljani, in sicer z vidika kršitev pravice do zbiranja in združevanja ter prepovedi mučenja in nečloveškega ravnanja, je danes sporočil direktor Mirovnega inštituta Iztok Šori.