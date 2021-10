V ameriškem senatu dogovor o začasnem podaljšanju dovoljene meje javnega dolga

Washington, 7. oktobra - Demokratski in republikanski voditelji v senatu so se danes uspeli dogovoriti o začasnem podaljšanju dovoljene zgornje meje javnega dolga tja do decembra, s čimer bodo preprečili kreditno nesposobnost države, ki je grozila po 18. oktobru. Dolgoročne rešitve še ni na obzorju.