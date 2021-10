Newyorške borze v upanju na skorajšnji dogovor o javnem dolgu ZDA v zelenem

New York, 7. oktobra - Trgovanje na newyorških borzah se je danes začelo v pozitivnem vzdušju. Vlagatelji so optimistični, ker verjamejo, da bo v ameriškem kongresu vendarle prišlo do dogovora o zvišanju meje javnega dolga. Če se to ne bi zgodilo, namreč ZDA čez 14 dni ne bi mogle poravnati svojih dolgov, to pa bi lahko zamajalo ameriško in svetovno gospodarstvo.