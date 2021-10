Agencija: Na trgu je dovolj konkurenčne ponudbe in stabilnih dobaviteljev elektrike

Ljubljana, 7. oktobra - Odjemalci električne energije, katerih dobavitelji so jim odpovedali pogodbe, naj pravočasno poiščejo novega dobavitelja, sporoča agencija za energijo. Dodaja, da je na trgu dovolj konkurenčne ponudbe in stabilnih dobaviteljev, da si lahko zagotovijo kakovostno storitev dobave elektrike po konkurenčni ceni.

Agencija za energijo je na podlagi informacij nekaterih tržnih udeležencev in odjemalcev ter sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo SODO seznanjena s problematiko odpovedovanja pogodb oz. potencialnega prenehanja izvajanja dejavnosti določenih dobaviteljev, so danes sporočili iz agencije.

Menijo, da je to "zelo gotovo posledica zaostrenih razmer na veleprodajnih trgih z električno energijo (in tudi zemeljskim plinom) v EU in posledično tudi v Sloveniji". "Gonilniki visokih cen električne energije so rekordno visoke cene zemeljskega plina, rapidni porast cen emisijskih kuponov, upad proizvodnje iz obnovljivih virov ter hkrati povečane potrebe po porabi električne energije na ravni EU ter posredno ali neposredno tudi v Sloveniji," so zapisali.

Poudarili so, da je v primerih, ko pogodbo odpove dobavitelj, možno učinkovito preprečiti morebitne odklope odjemalcev, saj do odpovedi pogodbe ni prišlo po njihovi krivdi.

"Na maloprodajnem trgu z električno energijo je trenutno dovolj konkurenčne ponudbe in stabilnih dobaviteljev električne energije, zato si lahko odjemalci s pravočasno menjavo dobavitelja zagotovijo ustrezno raven kakovosti storitev dobave elektrike po konkurenčni ceni," menijo v agenciji.

Odjemalcem svetujejo, naj bodo pri menjavi dobavitelja pozorni na nadaljnji razvoj cen in ponudbo na maloprodajnem trgu. "Za zmanjšanje nadaljnjih tveganj prilagajanja cen s strani dobaviteljev se lahko odjemalci odločijo za produkte dobave električne energije z ustreznim jamstvom cene, ki pa naj bodo obenem konkurenčni in naj ne vsebujejo nesorazmernih pogojev časovnih vezav oziroma penalov," so navedli.

Na spletni strani agencije je mogoče primerjati ponudbe vseh dobaviteljev v Sloveniji. "Agencija na podlagi analize maloprodajnega trga ugotavlja, da je tovrstna ponudba na maloprodajnem trgu zagotovljena. Pomembno pa je, da odjemalci odreagirajo na novo nastale razmere pravočasno," so zapisali.

SODO sicer samodejno vzpostavi zasilno oskrbo v primeru insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja in tudi v primeru, da gospodinjski odjemalec ali mali poslovni odjemalec to zahteva.

Agencija pravi, da po doslej znanih informacijah nekateri dobavitelji odpovedujejo pogodbe svojim odjemalcem zaradi tveganj, povezanih z neustreznim nakupom električne energije, ki jim onemogoča izpolnjevanje sklenjenih pogodb o dobavah.

"Razlog torej ni v insolventnosti oziroma nelikvidnosti tega dobavitelja, ampak gre za njegovo poslovno odločitev. V takem primeru SODO zasilne oskrbe odjemalcem ne more zagotoviti samodejno, temveč samo na njihovo zahtevo. Cena električne energije je v primeru zasilne oskrbe višja kot pri konkurenčnih dobaviteljih, zato se po naših izkušnjah odjemalci za zasilno oskrbo sami od sebe ne odločajo, saj lahko izvedejo postopek menjave dobavitelja," so pojasnili v agenciji.

Agencija lahko o razlogih za težave oz. poslovne odločitve dobaviteljev le sklepa, saj je dobavitelji o tem niso neposredno obvestili. "V vsakem primeru pa agencija od teh dobaviteljev pričakuje korekten odnos do svojih odjemalcev, ustrezno raven preglednosti in dovolj agilno in ciljano komunikacijo, da bodo odjemalci lahko pravočasno izvedli menjavo dobavitelja in se s tem izognili začasno povišanim stroškom oskrbe zaradi zasilne oskrbe oziroma odklopu kot posledici skrajnega ukrepa v primeru popolne pasivnosti odjemalca. Agencija pričakuje tudi ustrezno obveščanje odjemalcev s strani SODO, ki zagotavlja zasilno oskrbo," so navedli.

Dodali so še, da bo agencija v sodelovanju s SODO skušala zagotoviti, da ne bo nastala potreba po skrajnih ukrepih. Poleg tega bo še naprej spremljala razvoj cen na organiziranih trgih z električno energijo in zemeljskim plinom.

Poleg tega v okviru svojih pristojnosti in v sodelovanju z Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer) in drugimi regulatorji v EU agencija stalno spremlja celovitost in preglednost veleprodajnih trgov in ugotavlja, ali gre pri hitrem dvigu cen za normalno reakcijo trga ali za eventualne tržne manipulacije.

Kot še pojasnjujejo, je na podlagi uredbe REMIT in analogne zakonodaje na finančnih trgih na ravni EU vzpostavljen celovit sistem nadzora za detekcijo tržnih manipulacij, je pa za potrjevanje in sankcioniranje manipulacij, ki se lahko pojavijo v različnih oblikah, potreben čas in ustrezni viri.

"V primeru, da bo agencija ugotovila, da je razvoj cen povezan s kakršnimikoli manipulacijami na veleprodajnih trgih z energijo, bo ustrezno ukrepala in s tem zaščitila interese odjemalce," so zagotovili.

Časnik Finance je danes poročal, da slovenski dobavitelj elektrike Elektro prodaja nekatere svoje odjemalce obvešča, da jim zaradi spremenjenih okoliščin na trgu odpoveduje pogodbo o dobavi električne energije. Rok, ki so ga postavili strankam, da si najdejo novega dobavitelja, je kratek, le tri dni, v nasprotnem primeru bodo zahtevali odklop, je pisal časnik.