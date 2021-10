Na Finančnem dialogu o makroregionalnih vsebinah

Ljubljana, 7. oktobra - Predstavniki organov upravljanja, ki sodelujejo pri načrtovanju in upravljanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ter ključni predstavniki makroregionalnih strategij so se sešli na šestem Finančnem dialogu. Poudarek je bil na makroregionalnih vsebinah, ki bodo predmet finančne podpore na podlagi partnerskega sporazuma 2021-2027.