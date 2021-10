Dan ženskega podjetništva opogumlja ženske za pot podjetništva

Ljubljana, 7. oktobra - Slovenija beleži veliko vrzel med podjetniki moškega in ženskega spola, zato so govorci na današnjem spletnem dogodku Dan ženskega podjetništva skušali opogumiti ženske, da pri zagonu podjetij niso same. Govorci so izpostavili tudi določene prednosti, ki jih imajo ženske, kot sta intuicija in večja zmožnost sodelovanja.