Pred 120 leti se je rodil švicarski umetnik Alberto Giacometti

Zürich, 10. oktobra - Pred 120 leti se je rodil švicarski kipar, slikar in grafik Alberto Giacometti (1901-1966). Sprva je slikal v kubističnem in postkubističnem slogu. Njegove slikovne deformacije so že nakazovale kasnejši osebni slog. Znan je po razpotegnjenih, tankih figurah v bronu, ki so učinkovale kot nadrealistične metafore.