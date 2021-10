Vlada sprejela strategijo skladnega upravljanja državne meje

Ljubljana, 7. oktobra - Vlada je danes sprejela strategijo skladnega upravljanja državne meje, t. i. strategijo IBM, ki je zavezujoči del zakonodaje EU za vse države članice. Njen namen je denimo zagotavljati hiter pretok ljudi in blaga na mejnih prehodih ob upoštevanju vseh ukrepov in standardov za učinkovito izvajanje mejne kontrole, so sporočili z vlade.