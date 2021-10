Na okoljskem posvetu v Moravskih Toplicah pričakujejo prehod od besed k dejanjem

Moravske Toplice, 7. oktobra - Udeleženci 24. tradicionalnega posveta o okoljskih izzivih v Moravskih Toplicah, ki tokrat poteka pod geslom Okoljska samozadostnost Slovenije - od besed k dejanjem, pričakujejo, da bomo od načrtov in resolucij pri trajnem reševanju okoljskih in podnebnih izzivov v Sloveniji in njeni okoljski samozadostnosti končno prešli k dejanjem.