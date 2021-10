V Pamečah predvidoma kmalu zagon linije za mešanje komunalnega blata in pepela

Slovenj Gradec, 17. oktobra - Komunala Slovenj Gradec se v sodelovanju s partnerjem, družbo Trn, pripravlja na začetek poskusnega obratovanja naprave za mešanje komunalnega blata in pepela v Pamečah. Po napovedih bi s poskusnim obratovanjem lahko začeli še letos. Letno bi lahko prevzeli do 13.000 ton blata iz slovenjgraške in drugih čistilnih naprav.