V ponovnem sojenju v zadevi Odrezana roka obtoženi krivde tudi tokrat ne priznavajo

Ljubljana, 7. oktobra - Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes začelo ponovno sojenje v zadevi Odrezana roka. Obtoženi vztrajajo pri svojih zagovorih, ki so jih podali že v prejšnjem sojenju, in krivdo zavračajo. Sojenje se je danes sicer zamaknilo za uro in pol, ker obtoženi Julija Adlešič in Tinka Huskić Colarič sprva nista izpolnjevali pogoja PCT.