Na Novomeškem možnost prijave škode po pomladni pozebi

Novo mesto, 7. oktobra - Mestna občina Novo mesto na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje zbira vloge oškodovancev, katerih kmetijska zemljišča je aprila prizadela pozeba. Morebitni oškodovanci bodo vloge za prijavo škode prejeli na dom in jih, če bodo to želeli, izpolnjene predali občini. Vloge morajo oddati do vključno 20. oktobra, so sporočili z občine.