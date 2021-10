Na območju Dravograda 44-letniku zasegli večjo količino konoplje

Dravograd, 7. oktobra - Policisti so na območju Dravograda med hišno preiskavo pri 44-letnem moškem na podstrešju hiše odkrili prostor za gojenje konoplje in dobrih 11 kilogramov posušene konoplje. Na bližnjem vrtu in v rastlinjaku pa še 90 sadik konoplje, visokih okoli dva metra. Vse so zasegli, osumljenega pa bodo kazensko ovadili. Grozi mu zaporna kazen.