Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 7. oktobra - V gorah je snežilo do nadmorske višine okoli 1400 metrov. Največ snega je zapadlo v visokogorju Julijskih Alp, do okoli 40 centimetrov, na nadmorski višini 1500 metrov pa ga je, tudi drugod, do okoli 10 centimetrov. Močan severni veter je sneg precej spihal, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zameti so nastali na južnih straneh grebenov in sedel, vetru izpostavljene lege so povsem spihane. Sneg je mehak, nad okoli 2000 metri suh, nižje moker. Ledišče je trenutno na nadmorski višini okoli 2000 metrov.

V gorah bo danes oblačno, vrhovi bodo pogosto v oblakih, nižje baze pričakujejo v vzhodnem in deloma osrednjem delu naših gora. Občasno bodo še padavine, ki bodo pogostejše v vzhodnem delu naših gora. Meja sneženja bo med 1500 in 2000 metri. Pihal bo močan severni veter.

Tudi v petek bo sprva oblačno in ponekod megleno, predvsem zjutraj bodo ponekod še manjše padavine. Popoldne se bo oblačnost počasi začela trgati, bolj v zahodnem delu naših gora. Veter bo nekoliko oslabel.

V soboto in nedeljo bo sončno, v nedeljo popoldne pa se bo od vzhoda nekoliko pooblačilo. Še bo pihal zmeren severovzhodnik, večjih temperaturnih sprememb ne bo.

V sredogorju se bo sneg talil in kopnel, v visokogorju pa se bo sesedel, zaradi nizke temperature bo predvidoma ostal dlje časa. Ob sončnem vremenu ga bo nekaj skopnelo na prisojnih pobočjih, v osojah pa bo ostal, ob dnevnem taljenju in nočnem zmrzovanju bo površina vse bolj poledenela in trda. V visokogorju so razmere trenutno zimske in bodo še kar nekaj časa ostale, saj ni videti, da bi se kaj dosti segrelo v prihodnjih desetih dneh. Zato ob obisku visokogorja priporočajo previdnost in ustrezno opremo. Postopno se bo povečala nevarnost zdrsov predvsem v senčnih legah visokogorja.