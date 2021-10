Obisk nogometnih prvoligaških tekem v Sloveniji zaostaja za predkoronskimi časi

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 15. oktobra - Konec tega in v začetku prihodnjega tedna bodo tekmovanje nadaljevali slovenski nogometni prvoligaši. V 13. krogu bodo doma igrali vsi trije slovenski klubi z največjim povprečnim obiskom - Mura in Maribor bosta v soboto gostila Aluminij in Radomlje, Olimpija pa v nedeljo Tabor. Vsi trije pa se - tako kot liga - soočajo tudi s padcem obiska.